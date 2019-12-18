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"Южный" и "Северный" газопроводы 1 час назад

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18 декабря 201921:40 Михаил Антонов

Санкции по "Северному потоку-2": против выступила Меркель и американский бизнес

Санкции по "Северному потоку-2": против выступила Меркель и американский бизнес

В США, где Конгресс еще накануне утвердил новые санкции против газопровода "Северный поток-2", уже зазвучали призывы к их отмене. Торговая палата и Американский институт нефти заявили, что действия конгрессменов только раскачивают мировой рынок энергоресурсов и в конечном итоге вредят самому Вашингтону. Агентство Bloomberg сообщило, что с санкциями не согласен и ряд высокопоставленных сотрудников администрации президента, просто потому что трубопровод почти построен, и с этим ничего не поделаешь. Ближе к вечеру высказалась канцлер Германии Ангела Меркель и не только она.

Мало, кто сомневался в том, что верхняя палата американского Конгресса одобрит проект оборонного бюджета США на 2020 год, который предусматривает введение санкций против компаний, строящих "Северный поток-2". Контролируемый республиканцами Сенат сделал то, что и демократическое большинство в палате представителей, хотя при принятии решения возникло некое подобие дискуссии.

"Сдерживание и борьба с российской угрозой критически важны для нашей демократии в преддверии выборов 2020 года, — заявил сенатор Конгресса США от Демократической партии Джек Рид. — В документ включены дополнения к нашей стратегии по сдерживанию пагубного влияния России. Нам нужно более эффективно координировать эту борьбу на правительственном уровне".

"Меня беспокоит то, что Конгресс добавляет в проект оборонного бюджета темы, которые не имеют никакого отношения к военной сфере, — указал сенатор Конгресса США от Республиканской партии Ренд Пол. — Речь идет о газопроводе между Россией и Германией. Газопровод уже практически достроен. Работы завершатся в ближайшие месяцы. Но несмотря на это, мы хотим поставить под угрозу отношения с нашими союзниками, с компаниями в Европе и Америке?".


Ответ на законный вопрос сенатора Пола утвердительный — да, Америка хочет поставить под угрозу отношения с союзниками. Ничего удивительного: так делает страна, у которой союзников на самом деле нет, а есть только национальные интересы, сегодня состоящие в том, чтобы захватить энергетический рынок Европы, выдавив с него Россию.

Новая форма зависимости от США воспринимается в Германии как подрыв ее экономики, ориентированной на экспорт: дорогое сжиженное топливо приведет к удорожанию немецких товаров и снижению их конкурентоспособности на рынке. Угроза настолько велика, что даже Меркель отреагировала.

"Мы выступаем против экстерриториальных санкций, — подчеркнула федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. — И речь не только о тех санкциях, которые были приняты накануне. Такая же проблема существует и в ситуации с Ираном. Я не вижу никакого другого выхода кроме того, как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем такой подход, при котором эффекта ожидают от экстерриториальных санкций. И сейчас мы видим, как ситуация с "Северным потоком-2" продолжает развиваться".

От начала реализации этого стратегического плана США теперь отделяет только подпись Трампа. При этом в Вашингтоне, как утверждает агентство Bloomberg, есть понимание того, что на "Северный поток-2" санкции влияния не окажут: их цель — торпедировать будущие проекты России и Германии в газовой сфере, которые выглядят вполне многообещающе на фоне растущего европейского потребления. В немецком парламенте в связи с этим впервые заговорили о введении контрсанкций в отношении США.

"Я выступаю за то, чтобы наше федеральное правительство на европейском уровне предложило ввести штрафные пошлины на cланцевый газ из США. Это будет четкий сигнал Трампу: его попытки поддержать собственных производителей будут затруднены. Штрафные пошлины — подобающий ответ. Нельзя постоянно пасовать перед Америкой", — подчеркнул председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Крайне волнующим для европейцев остается еще один больной вопрос: какое влияние окажут американские санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока" на договороспообность Украины по проблеме транзита российского газа. ГТС Украины все еще представляет из себя определенную ценность для энергоснабжения Европы.

Очередные трехсторонние консультации по этой теме, возможно, пройдут завтра в Берлине.

После "нормандской встречи" в Париже появились намеки на то, что дело сдвинется с мертвой точки. Однако на прошлой неделе, когда оборонный бюджет США был утвержден палатой представителей, украинский премьер Гончарук назвал это хорошими новостями. Все, что хотя бы теоретически может замедлить реализацию "Северного потока-2", в Киеве опрометчиво воспринимается, как усиление собственной переговорной позиции.

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