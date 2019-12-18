Природная аномалия: циклон с Балтики грозит Петербургу наводнением

В Петербурге в ближайшие часы уровень воды в устье Невы может достичь критических отметок и подняться более чем на два метра. На Северную столицу надвигается мощный циклон со шквалистым ветром с порывами до 30 метров в секунду и проливными дождями. Власти города приняли решение срочно перекрыть дамбу на реке. Прервано судоходство. Из-за непогоды закрыты парки и скверы.

Это было бы нормой, будь на дворе сентябрь или октябрь. Яблоня с аппетитными плодами, дождь и слякоть под ногами. Но до Нового года 13 дней, а осень все длится и длится.

Свинцовые воды не скованной льдом Невы, чайки, устраивающие себе водные процедуры, серое небо, темно-серый асфальт. Этот монохромный пейзаж хорош конечно, но уже изрядно утомил. Облака низкие, вода высокая. Ночью ожидается наводнение.

"Ожидается достаточно серьезное наводнение, которое попадает в зону особо опасных, свыше 110 сантиметров по уровню Горного института. Таких наводнений с момента ввода в эксплуатацию было уже 11", — проинформировал Игорь Полищук, заместитель директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений.

Не будь дамбы, вода в городе поднялась бы на два с половиной метра, дома затопило бы по первые этажи.

Город сейчас под ударом активного циклонического вихря. Синоптики прогнозируют ветер, который достигнет скорости до 30 м/с над акваторией Финского залива.

Отсюда очень хорошо видно, как медленно-медленно затворы дамбы движутся навстречу друг другу. Это так называемые ботапорты. Створки дверей, которые Петербург закрывает перед носом непрошенного гостя, циклона с Балтики.

В ближайшие часы на Петербург выльется 10-12 миллиметров осадков — это четверть нормы декабря.

"С прохождением циклона утром осадки в виде мокрого снега будут наблюдаться. Температура воздуха сейчас серьёзно в ближайшие сутки пока не понизится", — рассказал Александр Колесов, главный синоптик Петербургского гидрометцентра.

Плюс шесть — погодная аномалия. В Ботаническом саду готовы были бы раскрыться розовые бутоны, но им не хватает света. В оранжереях спасаются электричеством. Под лампами дремлют черепахи, цветет папайя, зреют бананы и ананасы. Кажется, это самое уютное место в нынешнем темном и мокром Петербурге.

"У нас сейчас такой декабрьский дождь умеренного климата, а вокруг тропические заросли", — говорит Александра Медведева, руководитель пресс-службы Ботанического сада Петербурга.

Если кататься с горок — то только в торговых центрах. Если на коньках — то только на искусственных катках. Новогоднее настроение можно попытаться ухватить на новогодних ярмарках, но пока не у всех получается.

На дождь сетует даже Дед Мороз: "Мороз будет в свое время!"

На российско-финской границе Дед Мороз из Великого Устюга горячо приветствует своего коллегу из Лапландии Йоулупукки. Вместе они обещают наколдовать снег. Остается только верить и крепиться. Лето конечно нескоро. Но может быть скоро зима?