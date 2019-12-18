Миллионер на полчаса: пенсионер нашел сумку с деньгами и отнес ее в полицию

Пенсионер из Оренбургской области неожиданно стал миллионером. Правда, всего на полчаса. Мужчина нашел на улице сумку с деньгами, которую, как выяснилось, потеряли инкассаторы. Как это могло произойти и что пенсионер получил за свою находку?

"Инкассаторская сумка лежала здесь. Я прикинул, что там примерно миллион. У меня даже близко в голове не было мысли распечатать сумку, взять деньги и уйти", — рассказал пенсионер Виктор Семенов.

Промашка инкассатора могла сделать миллионером пенсионера Виктора Семенова. Имя сотрудника инкассаторской службы его коллеги называть отказываются, но без камеры уверяют — это очень опытный специалист. Миллионы он раньше не терял, просто в тот день по дороге из почты в банк машина несколько раз ломалась, вот он и переволновался. Сработал человеческий фактор.

В эту историю не может поверить вся Новосергиевка. Инкассатор вышел из банка с миллионом рублей, поставил мешок прямо на крышу машины и поехал. Мешок упал прямо на дорогу.

Виктор Семенов с миллионом в руках прождал на месте около получаса, но никто так и не появился. Тогда пенсионер отнес пропажу в полицию. По его словам, он был миллионером целых тридцать минут.

Инкассатор хотел было отблагодарить спасителя деньгами, но тот принял в дар только коробку конфет. Ими потом угощал нашу съемочную группу. Сам тридцатиминутный миллионер живет скромно. Главное богатство — велосипед и старенькие "Жигули". По словам пенсионера, миллион ему нисколько не жалко, потому что он помог человеку.