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18 декабря 201921:25 Денис Давыдов

Шоу подошло к кульминации: Конгресс США голосует по импичменту

Шоу подошло к кульминации: Конгресс США голосует по импичменту

Палата представителей Конгресса США готовится к финальному голосованию об импичменте Трампа. Сейчас идут дебаты, республиканцы убеждают демократов не отстранять президента. И уже известно, что некоторые конгрессмены от Демократической партии будут голосовать против импичмента. За ходом слушаний следит вся Америка. Перед Капитолием собрались сотни людей, как сторонников, так и противников Дональда Трампа.

За три месяца импичмент превратился в шоу, и без реквизита никуда. Ненавистники Трампа захватили лаконичные плакаты и целые композиции.

- Он преступник, он давал взятки. Ему место в тюрьме!


Под боком у толпы одиночный пикет — это уже сторонник Трампа спорит с оппонентами, почему должностей стоит лишить высокопоставленных демократов, а не президента-республиканца.

Трампу припомнили все: и мифический сговор с Кремлем, и дружбу с Ким Чен Ыном. В стенах Конгресса президента называют королем, которого нужно поставить на место.

"Президент Соединенных Штатов подверг угрозе нашу национальную безопасность. Президент Трамп унизил нашу демократию. И он — последователь Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна — предал клятву хранить и защищать Конституцию США. Это не предположения, а не оспоримые факты", — заявил Джим Макговерн, член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии.

"Президенту не дали возможности быть представленным на слушаниях комитетов. Это идет вразрез с правами партийного меньшинства, а также вразрез с правами президента. Как можно считать этот процесс справедливым?" – спросил Том Коул, член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии.

На тех, кто за и против, расколото общество. Импичмент главная тема на американских кухнях, про него круглосуточно говорит в эфире, и все трудней подбирать выражения. На телеканале АВС News поспорили Вупи Голдберг и Меган МакКейн.

- Я политический обозреватель на этом канале, позвольте мне высказать свое мнение.
- Девочка, замолчи, пожалуйста, замолчи прямо сейчас!
- Без проблем, я помолчу!
- Это отлично, если ты собираешься и дальше так себя вести.
- Я ничего не делала, я просто пытаюсь выразить консервативную точку зрения.

Сам Трамп уверяет, что ему неинтересен процесс. Якобы не смотрит, но в день голосования в его графике почему-то нет ни одного мероприятия. Накануне из Белого дома пришло письмо спикеру Палаты представителей, Трамп назвал все происходящее попыткой госпереворота:

"Вы превращаете политические разногласия между двумя ветвями власти в импичмент — это не более законно, чем обвинение исполнительной власти в преступлениях членов Конгресса за законное осуществление законодательной власти. Это не что иное, как незаконная, партийная попытка государственного переворота".

Шесть часов отвели себе члены Палаты представителей для голосования. Две статьи обвинения — злоупотребление властью и воспрепятствование правосудию — еще раз обсудят и по каждой отдельно будут голосовать. Чтобы объявить импичмент, достаточно простого большинства, которое у демократов есть. Судьи-однопартийцы Трампа не скрывают, что своего в обиду не дадут.

"На основании того, что мы наблюдаем сейчас, этот процесс будет таким же мертвым, как жареная курица, когда его передадут в Сенат", — заявил сенатор Конгресса США от Республиканской партии Джон Кеннеди.

До окончательного вердикта Сената все полномочия Трампа, как президента, сохранятся, но формально пока он будет считаться президентом, которому объявили импичмент. Таких в американской истории было всего двое — Джонсон в 1868 году и Клинтон в 1998 году. Обоих Сенат оправдал.

CNN нагнетает, хотя всем понятно шансы на то, что импичмент состоится, стремятся к нулю. Но если вдруг этот неприятный сюрприз для сторонников Трампа случится, они обещают — не дадут вышвырнуть своего президента из Белого дома.

- Его не сместят. Ни за что. Моя винтовка в этом уверена.

- Импичмент повлечет за собой волну насилия, которую мы не видели со времен Гражданской войны.

Опросы показывают, как снижается число тех, кто хочет лишить президента должности. В конце ноября их было 50 процентов, сейчас уже 46. Американцы или устали, или передумали, но так или иначе импичмент, похоже, не то шоу, которое должно продолжаться.

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