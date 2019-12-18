Новости Общество

Все видео этой рубрики
18 декабря 201921:51 Ольга Турчанинова

Мосгорсуд вернул бабушке внука, которого изъяли органы опеки

Мосгорсуд вернул бабушке внука, которого изъяли органы опеки

Мосгорсуд сегодня поставил точку в громком деле Ирины Королёвой, у которой органы опеки в октябре забрали внука. Как мы уже рассказывали, москвичку лишили статуса опекуна из-за того, что она сдавала в аренду квартиру мальчика. Ежемесячных выплат на содержание ребенка просто не хватало. Но соцслужбы заподозрили Королёву в корысти.

Ирина Королёва нервничает. Позади полгода борьбы за внука и районные суды, которые она проиграла. Сегодня — апелляция. На руках у адвокатов важный документ, фактически новое обстоятельство — соцслужбы отменили свое же постановление о лишении бабушки опеки над внуком.

Казалось бы, на этом всё должно было и закончится. Но произошло удивительное: на заседании чиновники снова передумали и вновь потребовали лишить Королёву опекунства.

Однако, их доводы суд счёл неубедительными: "Признать незаконным распоряжение № 145 от 28 мая 2019 года об отстранении Королёвой Ирины Леонидовны от исполнения обязанностей приёмного родителя".

На рассмотрении сегодня два иска. Вторым был вопрос об изъятии ребёнка. Решение тоже в пользу Королёвой — никто забирать мальчика не будет. Пока ей в это даже трудно поверить.

"Ух! Теперь будем воспринимать эту радость", — радуется Королева.

"Все апелляционные определения вступают в силу с момента их принятия, поэтому можно жить и радоваться", — пояснила Наталья Карагодина, адвокат Ирины Королёвой.

С Денисом и его бабушкой мы познакомились, когда и началась эта непростая для них история. Отец и мать мальчика лишены родительских прав. Ирина Леонидовна — его двоюродная бабушка. Четыре года назад оформила опеку.

Претензий по воспитанию у соцслужб к ней всё это время не было. Не понравилось им только одно — бабушка сдавала квартиру Дениса, чтобы платить за коммуналку. Её обвинили в том, что она наживается на ребёнке, и лишили опекунства.

Вот официальный ответ, который мы тогда получили: "После многочисленных предупреждений о нарушении закона, органы опеки отстранили бабушку от обязанностей опекуна. Причины — использование опеки в корыстных целях и ненадлежащее выполнение обязанностей".

"Не переживал", — признался мальчик.

"Почему, знал, что не заберут? — Знал, что не отдам", — ответила его бабушка.

Денис с самого первого дня называет её Эликой. Почему и сам не знает. Элика и всё. Она для него самый близкий человек. Больше родственников у него нет. И если бы ребёнка забрали у бабушки, то отправили бы прямиком в детский дом.

Он играет на фортепьяно, а недавно научился играть ещё и в шахматы. Мастер-класс провёл даже для нас. Уже в эти выходные они с бабушкой собираются на дачу, с этими судами совсем было не до отдыха.

"Денис думает, что, если зима, значит, должен быть снег, потому что у нас на даче зимой снег. И он говорит — поедем на дачу, там снег и будем кататься", — рассказывает Ирина Королева.

Планов теперь вообще много. Впереди Новый год и свой главный подарок Денис уже получил — возможность встретить праздник в кругу своей собственной семьи.

Сейчас

22:05

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

18:20

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

16:19

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

14:22

В Калмыкии выявили ячейку террористов в колонии

12:55

Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

11:58

Российский "Союз" стартовал с космодрома Куру

11:42

Группа "Сафмар" опровергла новости об обысках у Гуцериева

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вопрос президенту: последние приготовления к Большой пресс-конференции Путина

Вопрос президенту: последние приготовления к Большой пресс-конференции Путина

1 час назад
Шоу подошло к кульминации: Конгресс США голосует по импичменту

Шоу подошло к кульминации: Конгресс США голосует по импичменту

1 час назад
Санкции по "Северному потоку-2": против выступила Меркель и американский бизнес

Санкции по "Северному потоку-2": против выступила Меркель и американский бизнес

1 час назад
Второй рекорд за день: в Москве потеплело до 5,4 градуса

Второй рекорд за день: в Москве потеплело до 5,4 градуса

20 минут назад

Трансляции

Завтра, 19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
11:57

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод
Все трансляции
Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

42 минуты назад
Падчерица из мести обвинила в насилии отчима, посадившего ее любовника в тюрьму

Падчерица из мести обвинила в насилии отчима, посадившего ее любовника в тюрьму

4 часа назад
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

4 часа назад
Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с "Сочи"

Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с "Сочи"

2 часа назад
В краснодарской клинике будут лечить еще одну американку с большим родимым пятном на лице

В краснодарской клинике будут лечить еще одну американку с большим родимым пятном на лице

2 часа назад
Мужчина спас семейство оленей, которое не могло выбраться из ледяного капкана

Мужчина спас семейство оленей, которое не могло выбраться из ледяного капкана

2 часа назад
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

9 часов назад
Главу семьи из "дома страха" под Гатчиной отправили в изолятор

Главу семьи из "дома страха" под Гатчиной отправили в изолятор

8 часов назад
В сказочном опросе Настенька из "Морозко" и Баба Яга идут ноздря в ноздрю

В сказочном опросе Настенька из "Морозко" и Баба Яга идут ноздря в ноздрю

8 часов назад
"Мама, не переживай": мальчик умер в больнице после прыжков на диване

"Мама, не переживай": мальчик умер в больнице после прыжков на диване

7 часов назад
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

1 час назад
"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

4 часа назад
Лучшие итоги 2019 года: подведен "Абсолютный рейтинг победителей" среди фильмов

Лучшие итоги 2019 года: подведен "Абсолютный рейтинг победителей" среди фильмов

7 часов назад
Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

17.12.2019 19:27
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

17.12.2019 12:07
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира

"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира

28 минут назад
Нардеп Рады: необходимо немедленно вернуть экономическое сотрудничество с РФ, особенно в энергетической сфере

Нардеп Рады: необходимо немедленно вернуть экономическое сотрудничество с РФ, особенно в энергетической сфере

42 минуты назад
Баскетболисты ЦСКА разгромили "Црвену Звезду" в Евролиге

Баскетболисты ЦСКА разгромили "Црвену Звезду" в Евролиге

1 час назад
Мосгорсуд вернул бабушке внука, которого изъяли органы опеки

Мосгорсуд вернул бабушке внука, которого изъяли органы опеки

1 час назад
Природная аномалия: циклон с Балтики грозит Петербургу наводнением

Природная аномалия: циклон с Балтики грозит Петербургу наводнением

1 час назад
Миллионер на полчаса: пенсионер нашел сумку с деньгами и отнес ее в полицию

Миллионер на полчаса: пенсионер нашел сумку с деньгами и отнес ее в полицию

1 час назад
Сенатский комитет одобрил "санкции из ада" против России

Сенатский комитет одобрил "санкции из ада" против России

2 часа назад
Десятую симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект

Десятую симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект

3 часа назад
Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

3 часа назад
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами

4 часа назад
Исследование опровергло пользу "ночного режима" гаджетов

Исследование опровергло пользу "ночного режима" гаджетов

5 часов назад
Цены обновленной Lada 4x4 "слили" до премьеры (они заметно выросли)

Цены обновленной Lada 4x4 "слили" до премьеры (они заметно выросли)

5 часов назад
"Жевательная резинка" возрастом 6000 лет помогла восстановить облик древней женщины

"Жевательная резинка" возрастом 6000 лет помогла восстановить облик древней женщины

5 часов назад
Rambler отозвал иск к Twitch на 180 миллиардов рублей

Rambler отозвал иск к Twitch на 180 миллиардов рублей

6 часов назад
Появилась криминальная версия смерти актера Марьянова

Появилась криминальная версия смерти актера Марьянова

6 часов назад
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

6 часов назад
В Россию привезли новый кроссовер ценой менее 1,5 млн

В Россию привезли новый кроссовер ценой менее 1,5 млн

6 часов назад
Российские мультсериалы стали популярнее зарубежных

Российские мультсериалы стали популярнее зарубежных

6 часов назад
Британские компании поднимают продуктивность работников с помощью неудобных унитазов

Британские компании поднимают продуктивность работников с помощью неудобных унитазов

6 часов назад
Лавров отказался оглашать свой "донжуанский список"

Лавров отказался оглашать свой "донжуанский список"

7 часов назад
За 5 лет машины в России подорожали в полтора раза

За 5 лет машины в России подорожали в полтора раза

7 часов назад
Появилось видео столкновения бывшей яхты Абрамовича с мостом на Карибах

Появилось видео столкновения бывшей яхты Абрамовича с мостом на Карибах

7 часов назад
Российские женщины чаще берут ипотеку, мужчинам помогают родители

Российские женщины чаще берут ипотеку, мужчинам помогают родители

8 часов назад
Директор музея об открытии купола над Челябинским метеоритом: "Пока ответа нет"

Директор музея об открытии купола над Челябинским метеоритом: "Пока ответа нет"

10 часов назад
Муки творчества: как выбрать лучшую идею из нескольких

Муки творчества: как выбрать лучшую идею из нескольких

13 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

17.12.2019 12:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку