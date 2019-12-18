Мосгорсуд вернул бабушке внука, которого изъяли органы опеки

Мосгорсуд сегодня поставил точку в громком деле Ирины Королёвой, у которой органы опеки в октябре забрали внука. Как мы уже рассказывали, москвичку лишили статуса опекуна из-за того, что она сдавала в аренду квартиру мальчика. Ежемесячных выплат на содержание ребенка просто не хватало. Но соцслужбы заподозрили Королёву в корысти.

Ирина Королёва нервничает. Позади полгода борьбы за внука и районные суды, которые она проиграла. Сегодня — апелляция. На руках у адвокатов важный документ, фактически новое обстоятельство — соцслужбы отменили свое же постановление о лишении бабушки опеки над внуком.

Казалось бы, на этом всё должно было и закончится. Но произошло удивительное: на заседании чиновники снова передумали и вновь потребовали лишить Королёву опекунства.

Однако, их доводы суд счёл неубедительными: "Признать незаконным распоряжение № 145 от 28 мая 2019 года об отстранении Королёвой Ирины Леонидовны от исполнения обязанностей приёмного родителя".

На рассмотрении сегодня два иска. Вторым был вопрос об изъятии ребёнка. Решение тоже в пользу Королёвой — никто забирать мальчика не будет. Пока ей в это даже трудно поверить.

"Ух! Теперь будем воспринимать эту радость", — радуется Королева.

"Все апелляционные определения вступают в силу с момента их принятия, поэтому можно жить и радоваться", — пояснила Наталья Карагодина, адвокат Ирины Королёвой.

С Денисом и его бабушкой мы познакомились, когда и началась эта непростая для них история. Отец и мать мальчика лишены родительских прав. Ирина Леонидовна — его двоюродная бабушка. Четыре года назад оформила опеку.

Претензий по воспитанию у соцслужб к ней всё это время не было. Не понравилось им только одно — бабушка сдавала квартиру Дениса, чтобы платить за коммуналку. Её обвинили в том, что она наживается на ребёнке, и лишили опекунства.

Вот официальный ответ, который мы тогда получили: "После многочисленных предупреждений о нарушении закона, органы опеки отстранили бабушку от обязанностей опекуна. Причины — использование опеки в корыстных целях и ненадлежащее выполнение обязанностей".

"Не переживал", — признался мальчик.

"Почему, знал, что не заберут? — Знал, что не отдам", — ответила его бабушка.

Денис с самого первого дня называет её Эликой. Почему и сам не знает. Элика и всё. Она для него самый близкий человек. Больше родственников у него нет. И если бы ребёнка забрали у бабушки, то отправили бы прямиком в детский дом.

Он играет на фортепьяно, а недавно научился играть ещё и в шахматы. Мастер-класс провёл даже для нас. Уже в эти выходные они с бабушкой собираются на дачу, с этими судами совсем было не до отдыха.

"Денис думает, что, если зима, значит, должен быть снег, потому что у нас на даче зимой снег. И он говорит — поедем на дачу, там снег и будем кататься", — рассказывает Ирина Королева.

Планов теперь вообще много. Впереди Новый год и свой главный подарок Денис уже получил — возможность встретить праздник в кругу своей собственной семьи.