Российские футболисты получат новую форму перед Евро-2020

На чемпионате Европы-2020 по футболу мужская сборная России сыграет в измененной форме. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. Напомним, что первый вариант экипировки, презентованный компанией Adidas, был забракован футболистами национальной команды.

"Переговоры по внесению изменений в новую форму, по сути, завершены. Будет заменена ткань, а также произведено изменение силуэта на форме, кроя. Будет еще ряд изменений. Первоначальный вариант оказался не очень удачным", – цитирует Дюкова "Спорт-экспресс".

Кроме того, глава Российского футбольного союза поблагодарил Adidas за профессиональное отношение к делу. "Компания повела себя как настоящий партнер", – добавил футбольный чиновник.

Ранее новая форма сборной России, изготовленная специально к чемпионату Европы-2020, подверглась критике со стороны руководителей отечественного футбола, а также представителей национальной команды.