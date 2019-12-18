В краснодарской клинике будут лечить еще одну американку с большим родимым пятном на лице

Американка Луна Феннер прославилась на весь мир благодаря необычной большой родинке на своем лице. Из-за невуса девочку прозвали "Бэтменом", поскольку он напоминает маску знаменитого героя комиксов. Теперь у Феннер появилась подружка, страдающая таким же недугом. За ее лечение возьмутся врачи из той же самой краснодарской клиники, в которой наблюдается Луна.

На странице в Instagram, посвященной "девочке-Бэтмену", мама малышки рассказала, что у нее появилась новая знакомая по имени Деми, которая будет лечиться там же, где и ее дочь. Данную информацию подтвердил "360" исполнительный директор клиники лазерной терапии Андрей Алексуткин. По его словам, прием новой пациентки состоится уже в 2020 году, поскольку в этом они не успевают. Врач отметил, что Деми они еще не видели. Точная дата ее приезда с родителями неизвестна, поскольку они являются гражданами США и будут заниматься оформлением виз. Когда состоится визит, тогда и будет принято решение о дальнейших действиях.

В ноябре Луне Феннер провели первую операцию, которая показала успешные результаты. В отличие от американских коллег российские врачи готовы обойтись восемью процедурами удаления невуса. Шрамы на лице маленькой девочки со временем будут едва заметны.