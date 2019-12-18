Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с "Сочи"

Футбольный клуб РПЛ "Сочи" сообщил о расторжении контракта с защитником черноморской команды Федором Кудряшовым, выступающим также за сборную России. Это решение было принято по согласованию сторон.

"Мы благодарим Федора за проведенное в клубе время и желаем удачи в продолжении карьеры", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФК "Сочи".

Напомним, что Кудряшов присоединился к сочинцам летом 2019 года и провел за них 16 встреч. На счету защитника "Сочи" один гол. В составе сборной России 32-летний футболист сыграл 35 матчей, один раз поразив ворота соперника.