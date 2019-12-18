Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса. Решение принято в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма, сообщает "Россия 24".

Документ предписывает всем должностным лицам задержать и передать властям экс-президента Боливии. Фото ордера опубликовал на странице в Twitter министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо. "К вашему сведению, господин Моралес", — написал он.

Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.

12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.