КХЛ. "Барыс" на выезде разобрался с "Торпедо"

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги межу местным "Торпедо" и "Барысом" из Нур-Султана. Гости добились уверенной победы со счетом 4:0, нанеся хозяевам льда пятое поражение подряд.

За казахстанскую команду дубль оформил Корбэн Найт (22-я и 56-я минуты). Также отличились Егор Петухов (46-я) и Дмитрий Шевченко (48-я). Вратарь гостей Хенрик Карлссон второй раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности.

"Барыс" с 48 баллами занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Торпедо" осталось восьмым на Западе, набрав 42 очка.