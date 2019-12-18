Нардеп Рады: необходимо немедленно вернуть экономическое сотрудничество с РФ, особенно в энергетической сфере

"Непродление контракта на транзит газа между Россией и Украиной — это абсолютный экономический нонсенс. Надеемся, президент Зеленский найдет политическую волю и продлит этот контракт", — заявил в эфире программы "60 минут" народный депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин.

Он напомнил, что еще с Советского Союза Украина является традиционным транзитером газа, производимого в России.

"За последние шесть лет с 2014 года Украина транзитировала 474 миллиарда и заработала на этом 14 миллиардов долларов. Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно 2,5 миллиарда в год. При размере экономики в 150 миллиардов (154 миллиарда — расчетный показатель ВВП Украины в 2019 году) потенциальные потери составляют более 2,5 процентов. Поэтому отсутствие транзитного контракта является нонсенсом", — подчеркнул Левочкин.

По словам нардепа, если говорить о прямом контракте на поставку газа, то нужно проанализировать, как в 2014 году при правительстве Яценюка началась масштабная энергетическая война с Россией.

"В результате этой войны Украина отказалась от прямых поставок газа. За это время с 2014 по конец 2019 года Украина импортировала порядка 85 миллиардов кубометров природного газа не из России. С точки зрения предложения от российского импортера газа в Украину РАО "Газпром" о том, что цена газа могла бы быть на 25% ниже, чем цена в Европе, то нехитрым математическим расчетом мы получаем объем в 21 миллиард кубометров, которые Украина в денежном эквиваленте за эти годы могла бы сэкономить. А это деньги, которые были заплачены из карманов людей и из бизнеса. Такие огромные потери не может позволить себе Украина, ослабленная войной и неэффективным управлением", — пояснил Сергей Левочкин.

Нардеп также отметил, что Украина и украинская власть должны отбросить политические амбиции. Они должны сделать все для того, чтобы получить топливо из России, которое на 25% конкурентнее, чем, то предложение, которое имеет украинский "Нафтогаз" из европейских стран по так называемому реверсу.

"Наша оппозиционная политическая сила считает, что необходимо немедленно вернуть экономическое сотрудничество с Россией и в первую очередь — в энергетической сфере", — заключил Левочкин.