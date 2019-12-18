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18 декабря 201921:51

Баскетболисты ЦСКА разгромили "Црвену Звезду" в Евролиге

twitter.com/cskabasket

Столичный ЦСКА одержал уверенную победу в рамках 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. На домашнем паркете подопечные Димитриса Итудиса разгромили белградскую "Црвену Звезду" со счетом 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12).

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник красно-синих Майк Джеймс, набравший 29 очков. У гостей лучшим стал Деян Давидовац. В его активе 17 баллов.

В 15-м туре московский ЦСКА сыграет на выезде с турецким клубом "Анадолу Эфес". Встреча состоится 20 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.

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