Баскетболисты ЦСКА разгромили "Црвену Звезду" в Евролиге

Столичный ЦСКА одержал уверенную победу в рамках 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. На домашнем паркете подопечные Димитриса Итудиса разгромили белградскую "Црвену Звезду" со счетом 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12).

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник красно-синих Майк Джеймс, набравший 29 очков. У гостей лучшим стал Деян Давидовац. В его активе 17 баллов.

В 15-м туре московский ЦСКА сыграет на выезде с турецким клубом "Анадолу Эфес". Встреча состоится 20 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.