Второй рекорд за день: в Москве потеплело до 5,4 градуса

К вечеру среды воздух в столице прогрелся до 5,4 градуса тепла. Таким образом, был побит рекорд 1886 года. Тогда температура 18 декабря поднялась до 5,3 градусов тепла.



Этот температурный рекорд стал вторым за день. Днем в столице было 2,9 градуса тепла (на одну десятую градуса выше, чем в 1956 году), сообщает ТАСС.

При этом Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности. МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду.