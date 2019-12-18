Все израильтяне отпущены из Домодедово

Отпущены все 46 израильтян, задержанных ранее в московском аэропорту Домодедово.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал израильский "Канал 12".

Посольство Израиля в Москве подтвердило данную информацию, отметив, что все задержанные смогли въехать в Россию. В дипмиссии подчеркнули, что не знают, по каким причинам их соотечественники были задержаны и порекомендовали задать этот вопрос российским правоохранительным органам.