"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира

Английский "Ливерпуль" стал вторым финалистом клубного чемпионата мира, который в эти дни проходит в Дохе. Команда Юргена Клоппа во второй полуфинальной игре оказалась сильнее мексиканского клуба "Монтеррей" со счетом 2:1.

В первом тайме соперники обменялись голами. На 11-й минуте Наби Кейта вывел "красных" вперед, однако уже через три минуты Рохелио Мори восстановил статус-кво.

Все решилось в концовке второго тайма, когда Роберто Фирмино уже в добавленное время поразил ворота Марсело Бароверо. Отыграться футболисты "Монтеррея" уже не успели.

Финал клубного чемпионата мира состоится 20 декабря. "Ливерпуль" сразится с бразильским клубом "Фламенго", который днем ранее обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. В этот же день пройдет матч за третье место.