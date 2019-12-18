Дубли Рахимуллина и Стремвалля принесли "Сочи" победу над минским "Динамо"

Матчем в Минске между местным "Динамо" и ХК "Сочи" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Черноморская команда победила "зубров" со счетом 5:2 благодаря сразу двум дублям.

Их авторами стали Дамир Рахимуллин, отличившийся на 6-й и 12-й минутах первого периода, и Мальте Стремвалль (15-я и 51-я). Еще один гол в составе победителей записал на свой счет Артем Томилин (29-я). У хозяев льда отличились Артем Демков (38-я) и Райан Спунер (39-я).

Динамовцы потерпели уже восьмое поражение подряд. Они занимают 11-е место в Западной конференции, набрав 28 очков после 38 игр. "Сочи" с 36 баллами идут на Западе девятыми.