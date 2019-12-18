Ветеринар 20 минут сражался с четырехметровой анакондой за жизнь своей собаки

Бразильский ветеринар с двумя друзьями 20 минут боролся за жизнь своего пса, атакованного крупной анакондой. Спасти питомца удалось, но теперь власти муниципалитета Жаборанди, что в окрестностях Сан-Паулу, бью тревогу из-за агрессивной змеи, обосновавшейся в популярном парке отдыха, сообщает Globo.

Привлекший внимание местной прессы инцидент произошел в минувшую субботу, 14 декабря, в лагуне Пирола (Лагоа-ду-Пирола) в трех километрах от города, когда 46-летний Пауло Сержиу Маркети вместе с приятелем и его 14-летним сыном совершали велопрогулку. Компанию им составляли 10 небольших собак, в том числе и дворняжка по кличке Негао, которую ветеринар год назад нашел в бедственно положении на улице и выходил.

Все произошло в мгновенье ока: пес отстал от группы и направился к реке, чтобы напиться, но в этот момент его схватила четырехметровая анаконда. По словам владельца, сначала он услышал громкий лай, на который не обратил внимания, а затем Негао заскулил. Маркети бросился к берегу, на его глазах змея вместе с добычей ушла под воду. Опуститься на глубину он им не дал — вытащил на велодорожку, но дальше началось самое сложное.

Сил вырвать собаку из смертоносного капкана двоим мужчинам не хватило, как они не старались. В дело включились прохожие, один из которых снимал противоборство на видео. Четырехметровую анаконду растянули, после чего с помощью палок разжали ей пасть и освободили Негао — на это ушло около 20 минут. Пес почти не пострадал, за исключением небольших ссадин.

Змея отправилась в естественную среду обитания, но после того, как об истории спасения сообщили местные СМИ, представители префектуры Жаборанди опубликовали в соцсетях предупреждение об опасном хищнике.

Анаконды достигают восьми метров и в среднем весят около 60-80 килограммов. Такой вес не позволяет им успешно охотиться на суше, зато в воде эти неядовитые душители чувствуют себя превосходно. Их жертвами нередко становится даже крупный рогатый скот, отмечаются и нападения на детей и подростков, в том числе с летальным исходом.