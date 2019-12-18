Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными

Участники гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в ходе очередного раунда переговоров в Минске не смогли договориться об обмене пленными.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева.

По ее словам, прогресс на переговорах не был достигнут из-за того, что у украинской стороны отсутствует "механизм процессуальной очистки людей,

которые подлежат обмену".

Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил отсутствие прогресса на переговорах.