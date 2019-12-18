Шахматист Непомнящий пробился в финал этапа Гран-при в Иерусалиме

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий по итогам двух партий оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва в полуфинале заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации, который в эти дни проходит в Иерусалиме. Второй финалист турнира определится позже.

В первой партии, сыгранной днем ранее, Непомнящий добился победы белыми фигурами. Вторая встреча завершилась вничью. Россиянин играл черными фигурами.

В другом полуфинальном поединке между китайцем Вэй И и чехом Давидом Наварой после двух партий зафиксирована ничья. Соперники определят победителя 19 декабря.

Чтобы отобраться на турнир претендентов, победитель которого сразится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за шахматную корону, Непомнящему необходимо выигрывать финал Гран-при в Иерусалиме.