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18 декабря 201923:28

Около 200 боевиков атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

AP Photo/Ghaith Alsayed

Около двухсот боевиков атаковали позиции сирийской армии в провинции Идлиб, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон. По словам генерал-майора Юрия Боренкова, ранены 12 сирийских военных.

Боевики нападали двумя группами: первая наступала с населенного пункта Тамана, ее поддерживали два танка и БТР. Вторая группа проделала проход в минном заграждении и предприняла попытку занять высоту возле населенного пункта Зайтуна.

Боренков добавил, что при отражении нападения уничтожены три боевика, передает телеканал "Россия 24".

17 декабря террористы также атаковали позиции сирийской армии. Нападение было отбито.

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