Спикер Госдумы Володин стал лауреатом премии "Скрипач на крыше"

Вечером 18 декабря в Кремле прошла торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше". Она вручается людям, которые внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.

Среди лауреатов в этом году — спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его отметили в номинации "Государственная деятельность", передает телеканал "Россия 24".