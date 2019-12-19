Порт в латвийском Вентспилсе исключен из санкционного списка США

Минфин США исключил из санкционного списка порт в латвийском Вентспилсе. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

Это связано с тем, что порт вышел из-под контроля олигарха — мэра Вентспилса Айварcа Лембергса. Ранее он попал под санкции по так называемому "акту Магнитского" за причастность к коррупции, напоминает телеканал "Россия 24".