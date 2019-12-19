Народный совет ЛНР принял закон о государственной границе

Народный совет Луганской народной республики принял закон о государственной границе. Согласно документу, она устанавливается по границе всей Луганской области.

В начале декабря аналогичный закон в вступил в силу в Донецкой народной республике, напоминает телеканал "Россия 24". Там государственная граница определена по линии административных границ Донецкой области.