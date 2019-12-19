Высокопоставленные военачальники РФ и США провели конструктивную встречу в Берне

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов встретился с Марком Милли, председателем американского Комитета начальников штабов. Переговоры прошли в швейцарском Берне, передает телеканал "Россия 24".

Военачальники обменялись мнениями о ситуации в Сирии и других регионах и о стратегической стабильности в целом. В российском Минобороны сообщают, что встреча прошла конструктивно. Там же, в Берне, Герасимов встретился с командующим швейцарскими вооруженными силами Томасом Зюссли. Стороны обсудили ситуацию в Европе, контроль над вооружениями и военное сотрудничество наших стран.