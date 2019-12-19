В McDonald's появились контейнеры для раздельного сбора отходов

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's запускает пилотный проект по разделению и переработке отходов в России. Сейчас речь идет о 14 предприятиях сети — в Москве, области и Туле. В кафе установили специальные контейнеры для раздельного сбора отходов.

Если проект окажется удачным, то спустя три месяца McDonald's начнет распространять проект на все предприятия сети в стране, передает телеканал "Россия 24".