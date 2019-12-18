"Барселона" и "Реал" обошлись без голов

В Испании наконец-то был сыгран матч десятого тура чемпионата страны между лидерами турнира "Барселоной" и мадридским "Реалом". Из-за сложной обстановки в Каталонии он был перенесен с 25 октября на 18 декабря. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Долгожданная игра между грандами мирового футбола получилась не очень содержательной. Соперники создали по паре голевых моментов, однако с реализацией у футболистов возникли проблемы. Однажды мяч все-таки побывал в воротах Марка-Андре тер Штегена после удара Гарета Бэйла, но он был отменен из-за офсайда.

Отметим, что последний раз нулевая ничья между каталонским и мадридским клубами была зафиксирована в ноябре 2002 года.

"Барселона" сохранила первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков после 17 туров. "Реал" с таким же количеством набранных баллов идет вторым, уступая каталонскому клубу по дополнительным показателям.