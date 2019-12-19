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19 декабря 201901:13

В ходе дебатов по импичменту Трамп продолжает сыпать обвинениями через Twitter

В ходе дебатов по импичменту Трамп продолжает сыпать обвинениями через Twitter

В палате представителей США уже несколько часов идут дебаты по импичменту Дональду Трампу. Конгрессмены готовятся к финальному голосованию. Некоторые демократы выступили против отстранения президента от должности.

На дебатах выступила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. Она подчеркнула, что считает "установленным фактом", что американский лидер нарушил конституцию США.

"Президент пользовался властью для получения личной политической выгоды за счет национальной безопасности Америки, — считает Пелоси. — Когда президент ослабляет демократического союзника, который продвигает интересы безопасности нашей страны и сражается с нашим противником – президент ослабляет США. Это злоупотребление властью ставит под угрозу честность наших выборов. Все американцы согласны с тем, что избиратели должны голосовать за президента, а не за какое-то иностранное правительство".

Защитниками президента в палате представителей, где в большинстве демократы, выступают республиканцы. Они настаивают на том, что весь процесс фальсифицирован. "Демократы хотят объявить импичмент президенту США прежде, чем это решит суд, — приводит телеканал "Россия 24" слова республиканца Джима Сенсенбреннера. — Это говорит о том, что речь идет о срочности. А почему так? Потому что они хотят повлиять на выборы 2020 года. Они потратили на эту работу три года. К тому же — миллионы долларов налогоплательщиков, включая отчет Мюллера. И у них также был этот конгресс, который занимался импичментом, вместо другой работы. Остановите уже эту шараду. Голосуйте против!"

Накануне Дональд Трамп направил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси шестистраничное письмо. Там он выразил протест в связи с процедурой импичмента. А во время дебатов опубликовал твитт, в котором обвинил демократов во лжи.

"Столько УЖАСАЮЩЕЙ лжи от радикально левых и ничего не делающих демократов!!!! – написал он. — Это нападение и на Америку, и на республиканскую партию!!!!"

По регламенту дебаты должны продлиться не более шести часов. После начнется голосование. Поводом для начала процедуры импичмента послужил телефонный разговор американского лидера с украинским коллегой. По версии демократов, Трамп оказывал давление на Зеленского.

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