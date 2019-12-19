После матча между "Реалом" и "Барселоной" каталонские радикалы устроили беспорядки

Столкновения между каталонскими радикалам и полицией начались после футбольного матча между "Реалом" и "Барселоной", который прошел на стадионе "Камп Ноу". Эту игру называют "Эль-классико" — она вызывает огромный ажиотаж у болельщиков. Мирные протесты начались днем, на них собрались несколько тысяч человек, напоминает телеканал "Россия 24".

К вечеру участники акции начали строить баррикады из мусорных контейнеров и дорожных знаков, а также бросаться в стражей порядка камнями и бутылками. Полиция применила слезоточивый газ. Сообщается об одном задержанном.

Матч должен был пройти еще в октябре, но его решили перенести из-за протестов.