Евролига. Баскетболисты "Химок" в овертайме уступили "Олимпиакосу"

Подмосковные "Химки" в рамках 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги встречались на выезде с греческим "Олимпиакосом". Матч получился крайне упорным. Лишь в овертайме хозяева паркета сломили сопротивление гостей со счетом 109:98 (25:20, 24:22, 21:25, 26:29, 13:2).

В составе победителей самым результативным игроком оказался Георгиос Принтезис, набравший 26 очков. В подмосковной команде лучшим стал Алексей Швед. Он записал в свой актив 36 баллов.

В следующем туре "Химки" примут на своей площадке литовский "Жальгирис". Игра состоится 20 декабря.