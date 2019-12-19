Стали известны все полуфиналисты Кубка английской лиги

В Англии состоялись три игры 1/4 финала Кубка лиги, которые определили всех участников полуфинальных встреч. В четвертку лучших клубов турнира попали "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Астон Вилла", днем ранее выбившая из розыгрыша молодежку "Ливерпуля".

"Красные дьяволы" оказались сильнее "Колчестера", выступающего в четвертой по силе английской лиги, со счетом 3:0. "Горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы взяли верх над "Оксфорд Юнайтед" – 3:1. "Лестер" победил в серии пенальти "Эвертон" (2:2, 4:2 – по пенальти).

Полуфинальные пары Кубка английской лиги определятся позже по итогам жеребьевки.