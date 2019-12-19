Димитрис Итудис: поберегли игроков в матче с "Црвеной Звездой"

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен действиями своей команды в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против сербской "Црвены Звезды". Греческий специалист также признался, что держал в уме следующие матчи красно-синих.

"Поздравляю команду с победой. Мы серьезно защищались, доведя дело до победы с большой разницей. После этого матча мы летим в Стамбул, потом в Таллин. Поэтому нашей задачей было, в том числе, поберечь игроков", – цитирует Итудиса официальный сайт БК ЦСКА.

Напомним, что армейский клуб на своей площадке оказался сильнее "Црвены Звезды" со счетом 100:74. Красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав десять побед и потерпев четыре поражения.