Модель Ирина Шейк снялась для Vogue в "пролетарском" образе

Известная модель Ирина Шейк снялась для японской версии Vogue в "пролетарском" образе. Фото обложки журнала она разместила в своем Instagram.

На фотографии модель одета в темно-синий плащ с лацканами, перетянутый по талии ремнем, и в белую рубашку. На голове у нее черный платок, что дополняет образ "советской работницы". "Либо платок убрать, либо плащ", — советуют подписчики.

Другие говорят, что так одеваться пристало для уборки овощей или спрашивают, не думала ли Шейк, что снимается для журнала "Работница". Но в комментариях размещено также и множество восторженных отзывов.