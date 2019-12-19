Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета. СМИ сообщают, что стычка произошла между депутатами от партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина". Заседание проходило в ночь с 18 на 19 декабря, уточняет РИА Новости.

Комитет рассматривал поправки об обороте рынка сельскохозяйственных земель – их порядка четырех тысяч. Представители оппозиции стали протестовать против того, что поправки рассматривались слишком быстро – по 30 секунд на каждую. "Сейчас здесь пытаются продать нашу родину", — заявил депутат Нестор Шуфрич. Оппозиционер призвал украинский народ "подняться и остановить безумие". Возникли стычки.

Затем объявили перерыв, и депутаты приступили к работе уже после полуночи. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что все решения, принятые после наступления новых суток, незаконны и будут оспариваться в суде. Работа комитета завершилась в 01:30 по времени Москвы. Было рассмотрено 179 поправок.

11 декабря в аграрном комитете также произошла драка депутатов.