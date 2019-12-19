АЕК под руководством Карреры одержал вторую победу подряд

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Вести.Медицина
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Вести в 20.00
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Вопрос президенту
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Вести-Москва
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Собянин рассказал о повышении соцвыплат
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Вести.Регионы
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