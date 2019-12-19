АЕК под руководством Карреры одержал вторую победу подряд

Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера добился второй победы подряд в чемпионате Греции. АЕК под его руководством оказался сильнее "Астераса" со счетом 2:1 в рамках 15-го тура первенства страны.

Афинская команда повела в счете на седьмой минуте первого тайма, когда Петрос Манталос реализовал пенальти. После перерыва Марко Ливайя упрочил преимущество АЕКа. Единственный мяч у гостей оказался на счету Луиса Фернандеса, забитый им на 78-й минуте игры.

Команда Карреры набрала 27 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции. "Астерас" с 12 баллами идет 12-м.