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19 декабря 201904:11

Угрозы в адрес Sputnik Estonia: Симоньян отметила бесполезность ОБСЕ и ЕСПЧ

Twitter / Cобытия дня в России

Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с угрозами в адрес журналистов Sputnik в Эстонии. Департамент полиции и погранохраны направил сотрудникам Sputnik Estonia письма с угрозой возбудить против них уголовные дела, если они не уволятся из Международного информационного агентства "Россия сегодня". При этом эстонские власти ссылаются на санкции, которые Евросоюз из-за событий на Украине ввел против ряда лиц и организаций 17 марта 2014 года.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT отметила абсурдность ситуации: сотрудников принуждают уволиться до Нового года, обещая в противном случае посадить. "Приехали", — написала Симоньян. Она подчеркнула, что если защитники свободы слова в Европе не могут удержать власти Эстонии  от подобных угроз, им лучше "самораспуститься".

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