В Хабаровском крае и ЕАО "заминированы" десятки детских садов

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре более сорока детских садов эвакуированы из-за сообщений о минировании. Анонимы стали звонить в полицию с предупреждениями с самого утра. Все дети помещены в ближайшие школы или административные здания, некоторых забрали домой родители.

В Хабаровске эвакуировано 35 детских садов, передает РИА Новости. В Комсомольска-на-Амуре – девять. В регионе – мороз до минус 26 градусов, поэтому администрация выделила для перемещения детей теплые автобусы.

Звонки о минировании детских садов стали поступать и в ЕАО.

В "заминированные" сады направлены кинологи, взрывотехники, спасатели и медики.