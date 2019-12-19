НХЛ. Гусев помог "Нью-Джерси" обыграть "Анахайм"

Матчем между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Анахайм Дакс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Дьяволы" на своей площадке оказались сильнее "уток" со счетом 3:1. Российский нападающий хозяев льда Никита Гусев отметился результативной передачей.

Она стала для него десятой в нынешнем чемпионате. Всего в активе россиянина 15 (5 шайб + 10 передач) очков за результативность.

В составе победителей шайбы забросили Нико Хишир, Кайл Палмиери и Сами Ватанен. Единственный гол у гостей оказался на счету Адама Хенрика.