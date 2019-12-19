Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

Импичмент Дональду Трампу одобрен. Палата представителей конгресса США проголосовала "за" по обеим статьям — о злоупотреблениии властью и препятствии расследованию. Голоса разделились четко по партийному признаку — все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.

Сам Дональд Трамп эту новость встретил в Мичигане, где проводил предвыборный митинг. "Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства демократической партии, — заявил он. — Вы видели мои рейтинги за последние недели? Я три месяца назад заявил, что буду баллотироваться в президенты вновь. Если бы я этого не объявил, то и этого дурацкого разбирательства с импичментом не было бы. Демократы старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу".

Теперь голосование по импичменту будет направлено в верхнюю палату конгресса США — сенат. И Дональд Трамп уверен, что здесь его полностью оправдают, хотя бы потому, что в сенате большинство кресел принадлежит республиканцам.

В истории США это третий случай, когда голосование по импичменту президента дошло до верхней палаты конгресса. До этого такого разбирательства удостаивались Эндрю Джонсон (в XIX веке) и Билл Клинтон.

Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.