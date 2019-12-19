До старта Большой пресс-конференции Владимира Путина осталось несколько часов

Считаные часы остаются до Большой пресс-конференции Владимира Путина. Беседа с журналистами начнется ровно в полдень по московскому времени.

На мероприятие аккредитовалось почти 1900 представителей СМИ — больше, чем когда-либо. Среди них — сотрудники федеральных и зарубежных изданий, теле- и радиокомпаний. Но большинство приехало в Москву из регионов страны.

Эта пресс-конференция станет для Владимира Путина 15 по счету – они проводятся начиная с 2001 года. Самой продолжительной пока что остается беседа 2008 года, которая продлилась 4 часа 40 минут.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести "Россия 1", "Россия-24", "Первый", НТВ, ОТР, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".