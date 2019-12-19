Генассамблея ООН требует от США оперативно выдавать визы делегатам организации

Генассамблея ООН потребовала от США оперативно выдавать визы делегатам организации. Отказ в визах нарушает работу секретариата. Авторами резолюции выступили Кипр, Канада, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар и Болгария. Приняли ее консенсусом, передает телеканал "Россия 24". В документе содержится призыв отменить все ограничения на поездки персонала и сотрудников ООН, являющихся гражданами определенных стран.

В сентябре США не выдали визы части делегатов ООН из России, в том числе участникам комитетов по разоружению и правовым вопросам. В связи с этим в российской Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в Женеву.