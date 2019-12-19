В столкновениях после матча "Реал" - "Барселона" пострадали 60 человек

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией в Каталонии. Беспорядки начались накануне у стадиона, где прошел футбольный матч между "Барселоной" и мадридским "Реалом", напоминает телеканал "Россия 24".

Организатором акции стало сепаратистское движение "Демократическое цунами". Сторонники независимости Каталонии начали бросать в стражей порядка разные предметы, а также сооружать баррикады и поджигать мусорные контейнеры. Региональная полиция применила против манифестантов силу, в том числе специальные снаряды из пенопласта. Сообщается о девяти задержанных.