Австралия в огне: на юге страны введен режим ЧП

Лесные пожары вынудили австралийские власти ввести режим чрезвычайного положения на юго-западе страны. Об этом сообщила премьер-министр региона во время брифинга в Сиднее.

Днем ранее австралийские метеорологи зафиксировали в стране самый жаркий день за всю историю наблюдений. Средняя температура по стране составила почти 41 градус, передает телеканал "Россия 24".

"Учитывая суровость погодных условий по совету комиссара Фицсиммонса с сегодняшнего дня мы вводим чрезвычайное положение в Новом Южном Уэльсе на следующие семь дней", — объявила премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.