В Берлине пройдет встреча по газу: "Нафтогаз" готовится к "стресс-тесту"

Очередная и, возможно, решающая трехсторонняя встреча по газовому вопросу пройдет 19 декабря в Берлине. Переговоры о транзите российского топлива через Украину идут с лета, однако решение до сих пор не найдено. Вместе с тем действующее соглашение закончится уже по истечении этого года.

В "Нафтогазе" уверены: шансов подписать новое соглашение за оставшееся время почти нет. На Украине уже готовятся к своеобразному "стресс-тесту", который предстоит пройти новому оператору газотранспортной системы страны в связи с отсутствием транзитных поставок. К слову, этой компании-оператора пока и нет: сертификация должна завершиться лишь 26 декабря.

Позиции российской и украинской стороны в предстоящих газовых переговорах существенно расходятся, напоминает телеканал "Россия 24". Киев хочет подписания долгосрочного соглашения, Москву же такой вариант не устраивает из-за непредсказуемости Украины как стороны, осуществляющей транзит. К тому же Россия в рамках нового контракта предлагает отказаться от взаимных претензий Газпрома и "Нафтогаза", но на это не соглашается Киев.