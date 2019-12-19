Белые медведи "сняли осаду" и ушли от чукотского села

Все белые медведи, бродившие у села Рыркайпий на Чукотке, ушли от населенного пункта, сообщил глава региона Роман Копин в своем аккаунте в Instagram. Морской лед стал крепче, и хищники устремились в свою естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий, напоминает телеканал "Россия 24".

Сейчас нет повода для беспокойства. Ученые мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери выглядят здоровыми, упитанными. Для них созданы "кормовые точки", расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми. Напомним, отстрел краснокнижного зверя полностью исключен.