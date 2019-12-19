Генассамблея ООН приняла российской проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея ООН приняла российской проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. За него проголосовали 133 страны. Против высказались только США и Украина.

В документе говорится о неприемлемости любых действий, способствующих эскалации расизма, ксенофобии и иной нетерпимости. Для борьбы с ними странам рекомендуется принимать надлежащие меры — в том числе в образовательной сфере, передает телеканал "Россия 24".