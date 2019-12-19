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19 декабря 201908:32

Футболиста "Барселоны" обокрали незадолго до класико с "Реалом"

EPA

Защитник футбольного клуба "Барселона" Нелсон Семеду понес финансовые потери накануне принципиального матча с мадридским "Реалом". Его дом был ограблен неизвестными пока он вместе с партнерами по команде готовился к класико.

Злоумышленники ворвались в дом португальского футболиста примерно за шесть до часов до начала встречи между "Барселоной" и "Реалом", который проходил в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу". Как сообщает Евроспорт.Ru, в тот момент игрок находился в отеле и готовился выезжать с клубом на матч.

Полиция задержать грабителей не успела, поскольку узнала о взломе лишь спустя 15 минут после их проникновения в дом игрока.

Семеду — не первый футболист, дом которого подвергался атаке домушников. Ранее "обчищали" дома его партнеров по "Барсе" Жерара Пике, Жорди Альбы, Самуэля Умтити, а также игрока мадридского "Реала" Иско и его наставника Зинедина Зидана.

Кому везло меньше всего, так это нападающему "Пари Сен-Жермен" Эрику Максиму Шупо-Мотингу – в конце 2018 года его дом в течение месяца грабили дважды.

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