Импичмент без преступления: Трампу весело после голосования демократов

Дональд Трамп попал в список американских президентов, чей импичмент отправили на голосование в Сенат Конгресса США. Демократы в Палате представителей минувшей ночью большинством голосов высказались за отстранение президента от власти. Правда, даже в их рядах появились сомневающиеся. Два демократа не согласились с обвинениями в адрес Трампа по поводу злоупотребления властью, три высказались против импичмента по статье о препятствии правосудию.

Момент исторический и на него стоит посмотреть повнимательней. Нэнси Пелоси спикер — палаты представителей объявляет результаты голосования по импичменту. "В этом голосовании число голосов "За" 230, "Против" 197. Первая статья проходит", — сказала Пилоси.

Испепеляющий взгляд на ликующих однопартийцев. Правда и Пелоси радость никак не может спрятать – расплывается в улыбке. А ведь лидеры демократов своих накануне инструктировали – не аплодировать, держать эмоции при себе. Страну пытались убедить – импичмент Трампа – горе для всей Америки, а не праздник одной партии.

Совесть некоторых демократов все-таки грызла. Сразу трое представителей партии не поддержали обвинение в злоупотреблении властью. Еще один воздержался. Республиканцы же все как один за своего президента. Трамп ни в чем не виноват – доходчиво объяснили – тишиной.

"Я решил использовать свое время для подробного повторения каждого серьезного преступления, совершенного президентом Соединенных Штатов. Я сделаю это сейчас", — сказал член палаты представителей от республиканцев Расс Фулчер.

А из демократов обвинения, как из рога изобилия. Использовал деньги налогоплательщиков не на благо национальных интересов, а ради собственной выгоды, когда якобы припугнул Зеленского – финансовую помощь Киев получит, если начнет расследование против бывшего коррупционных дел бывшего вице-президента и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена.

"Речь идет о коррупции и Конституции — о президенте, который злоупотребил своей властью для принуждения и союзничества в вопросе вмешаться в наши выборы, и представляет постоянную угрозу", — заявил член Конгресса США от Демократической партии Джерральд Надлер.

"750 миллионов долларов инвестиций, благодаря чему в стране появилось 6.5 тысяч новых рабочих мест. Вот что делает наш президент, для людей, оказавшихся в трудной ситуации. За них кто-то должен вступиться и Трамп это сделал! Это политическая вендетта".

Белый Дом сообщил, что Трамп фрагментами смотрел 10 часовую дискуссию в конгрессе. На сцене в Мичигане, куда президент приехал выступить перед сторонниками, он долго не появлялся. Вышел, как только пикировка на капитолийском холме закончилась, и начали голосовать. Трамп поднимался на сцену, как президент, а уходил с нее, уже как президент, которому официально объявлен импичмент.

"Это первый импичмент, когда нет никакого преступления! Скажите мне, пожалуйста, что я совершил? Мне очень весело. С сегодняшним незаконным неконституционным и партийным импичментом демократы-бездельники заявляют о своей глубокой ненависти и презрении к американскому избирателю. Они пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов патриотически настроенных американцев", — заявил американский президент.

Трамп не унывает, импичмент хоть и объявлен, но он хозяин Белого дома и все полномочия при нем. Окончательное решение о лишении должности за Сенатом, где у его однопартийцев-республиканцев большинство и они уже пообещали оправдать своего президента.

История, похоже, повторится. Трамп третий президент, которому Палата представителей объявляла импичмент. Его предшественников и Джонсона и Клинтона Сенат сразу же оправдывал. Но нынешний хозяин Белого дома может занять особое место в учебниках истории. Запущенный демократами процесс ни то, что не отпугнул от него избирателей, а только сплотил электорат. У Трампа сейчас есть все шансы стать первым в истории США президентом, который после импичмента – переизберется на второй срок.