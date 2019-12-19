Французский футболист нацелился на выступления за сборную России

Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Дамьен Ле Таллек сообщил о подаче документов для получения российского гражданства. Футболист не скрывает своего желания выступать за сборную России на чемпионате Европы-2020.

"Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Уже решено множество вопросов с документами, — приводят слова Ле Таллека "Известия". – Насколько мне известно, паспорт будет готов через несколько месяцев. У меня русская жена, мы купили дом в Москве и я очень часто бываю здесь".

"Если главный тренер сборной позвонит мне после получения мной российского гражданства, то я приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, ФИФА позволит мне поменять и футбольное гражданство, поскольку я заигран только за молодежную и юношеские сборные Франции".

Напомним, что Ле Таллек успел поиграть и в российском клубе – с 2014 по 2015 год он защищал цвета "Мордовии". В составе саранского клуба он отыграл 44 матча, забив один гол.