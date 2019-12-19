Первый вопрос Путину был о погоде

По уже сложившейся традиции первый вопрос на Большой пресс-конференции Владимира Путина дали возможность задать журналисту из президентского пула.

Корреспондент радиостанции "Маяк" начал с вопроса о погоде и о том, что в декабре в Москве до сих пор нет снега.

Он спросил Путина о том, что он думает о климатических изменениях в мире, и о присоединении России к Парижскому соглашению по климату.

Президент России подтвердил, что наша страна к нему присоединилась. При этом он отметил, что РФ не относится к числу самых крупных эмитентов по выбросам в атмосферу.

Как сказал Путин, по данным ООН на первом месте стоят США и Китай, у которых по 16 процентов, затем страны ЕС, только потом – Россия (6 процентов) и Индия (5).

Глава государства сказал, что никто не знает причин изменения климата, и посчитать, как современное человечество влияет на это невозможно, но ничего не делать ничего нельзя.

Путин отметил, что темпы роста температуры в России выше в два с половиной раза, чем в среднем в мире. Президент также добавил, что наша страна раскинулась на нескольких широтах, и если начнет таять вечная мерзлота, то последствия будут очень серьезными.

Большая пресс-конференция Владимира Путина – пятнадцатая по счету начиная с 2001 года. На мероприятие аккредитовались почти 1900 представителей СМИ — больше, чем когда-либо. Формат мероприятия традиционно предполагает свободное общение. Глава государства готов ответить абсолютно на любой вопрос.

Прямую трансляцию пресс-конференции ведут "Россия 1", "Россия-24", "Первый", НТВ, ОТР, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".