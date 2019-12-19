ВОЗ сообщила о прекращении роста числа курильщиков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о "поворотном моменте" в борьбе с курением — число потребителей табака прекратило расти.

Согласно прогнозу организации, в 2020 году количество курящих среди мужчин снизится на 2 миллиона человек по сравнению с 2018 годом, а к 2025 году — на 5 миллионов (до 1 миллиарда 87 миллионов). По мнению экспертов, это "мощный сдвиг в табачной эпидемии".

"Мы впервые видим снижение потребления среди мужчин благодаря более жестким мерам правительств в отношении табачной индустрии", — сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя доклад организации.

Число курильщиц среди женщин за последние 18 лет снизилось с 346 до 244 миллионов человек, сообщает ТАСС.

Несмотря на успехи в борьбе с курение, в ВОЗ признали, что достичь глобальной цели — добиться к 2025 году уменьшения потребления табака на 30% — не удастся.